Москва не получила уведомлений о разрыве дипотношений с Киевом

Россия не получила уведомления от украинских властей о разрыве дипотношений, сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Нет», — заявил собеседник агентства.

Ранее в российском МИД заявили, что решение украинских властей разорвать с Москвой дипломатические отношения является продолжением русофобской политики украинских властей.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.