Песков: Россия ведет не войну, а спецоперацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга подчеркнул, что происходящее на Украине является не войной, а спецоперацией.

«Это специальная операция, и я не считаю необходимым что-то объяснять, потому что президент сам дал исчерпывающее объяснение в утреннем обращении к гражданам России», — сказал он.

Также Песков сообщил, что конечная цель армии России — провести демилитаризацию Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.