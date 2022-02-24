В Кремле прокомментировали разрыв Украиной дипломатических связей с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разрыв дипломатических отношений Киева с Москвой.

«Президент [России Владимир Путин] сформулировал свое видение того, чего бы мы ждали от Украины, чтобы концептуальные краснолинейные проблемы были решены — нейтральный статус, отказ от размещения вооружений. Он об этом говорил. Вопрос — готово ли руководство Украины на это», — сказал представитель Кремля.

На вопрос о том, готова ли Москва вести с Киевом переговоры на эту тему, пресс-секретарь ответил, — да, если украинская сторона этого хочет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с Россией.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина вводит военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.