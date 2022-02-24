Кремль выразил уверенность в поддержке со стороны граждан России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большинство населения России поддержало решение Путина о признании ДНР и ЛНР.

Песков отметил, что в дальнейшем будут поступать новые данные от социологов, но в Кремле считают, что поддержка населения будет неизменной.

«Мы знаем что большинство населения поддержало решение президента о признании двух республик. И то, что происходит [сейчас — «Газета.Ru»] — это происходит на основании обращений двух республик. Можно предположить что уровень поддержки будет не ниже», — заявил Песков.

Он также прокомментировал вероятность социальных взрывов в России.

«Ситуация неспокойная, вопрос сложный, но президент объяснил россиянам, что это продиктовано национальными интересами и заботой о будущем нашей страны. Только такие цели и никакие иные», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто не говорит об оккупации Украины.