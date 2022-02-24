Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Военная операция в Донбасcе
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
На Украине возбудили уголовное дело из-за специальной военной операции России 15:08
В Госдуме рассчитывают на избавление Украины от неонацистов 15:07
Экс-депутата отправили в СИЗО за убийство бывшей жены 15:06
Актера Невзорова похоронили недалеко от могил Успенского и Руслановой 15:04
ФСБ: украинские пограничники покинули места дислокации на границе с Россией 15:03
Эксперт по даркнету Бахтадзе-Карнаухов: Сайт Минобороны Украины перешел... 15:03
Принц Гарри подал в суд на британское СМИ 15:02
Siri сменит голос в новой версии iOS 15:01
Губернатор Брянской области заявил, что на границе с Украиной произошла стрельба 15:01
Volkswagen прекратил прием заказов на седан Passat в России 15:00

Кремль выразил уверенность в поддержке со стороны граждан России

Песков: большинство населения России поддержало решение Путина о признании ДНР и ЛНР

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большинство населения России поддержало решение Путина о признании ДНР и ЛНР.

Песков отметил, что в дальнейшем будут поступать новые данные от социологов, но в Кремле считают, что поддержка населения будет неизменной.

«Мы знаем что большинство населения поддержало решение президента о признании двух республик. И то, что происходит [сейчас — «Газета.Ru»] — это происходит на основании обращений двух республик. Можно предположить что уровень поддержки будет не ниже», — заявил Песков.

Он также прокомментировал вероятность социальных взрывов в России.

«Ситуация неспокойная, вопрос сложный, но президент объяснил россиянам, что это продиктовано национальными интересами и заботой о будущем нашей страны. Только такие цели и никакие иные», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто не говорит об оккупации Украины.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть