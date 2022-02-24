Глава Крыма Сергей Аксенов поручил подготовить Северо-Крымский канал к приему пресной воды из Днепра. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды», — сообщил Аксенов.

Ранее убытки от водной блокады Крыма со стороны Украины на полуострове оценили в 150 млрд рублей.

В августе прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об экоциде после перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины. Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что имена причастных к блокаде полуострова установлены.