Литва внесет предложение о принятии Украины в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что внесет предложение о принятии Украины в Европейский союз, сообщает агентство Bloomberg.

Однако цитаты заявления Науседы американское агентство не приводит.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил о введении режима чрезвычайного положения в стране в связи с событиями на Украине.

Науседа попросил парламент утвердить декрет.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.