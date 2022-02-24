Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске

Для того, чтобы не допустить кровопролития на Украине, Москве и Киеву необходимо сесть за стол переговоров. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает «БелТА».

«Чтобы не допустить этого (кровопролития на Украине — Прим. ред.) и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров, но никогда Россия не сядет с ними за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться. Их Россия прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе», — сказал Лукашенко.

Соответствующие переговоры белорусский лидер предложил провести в Минске.

Ранее Лукашенко заявил, что военное руководство Украины было предупреждено о возможности боевых действий, но не предприняло никаких шагов.

По информации агентства, около 5 утра 24 февраля состоялся телефонный разговор Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Российский коллега проинформировал президента Белоруссии о ситуации, сложившейся на границе Украины и Донбасса.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.