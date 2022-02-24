Лукашенко: Украину предупредили о возможной российской спецоперации

Военное руководство Украины было предупреждено о возможности боевых действий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит «БелТА».

«Сегодня ночью до операции он (представитель военного руководства Украины — Прим. ред.) попросился на разговор. Я говорю: »<...> После встречи с Президентом Путиным наш Президент Беларуси вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что военное руководство Украины дважды проводило переговоры с белорусской стороной.

«Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!» — подчеркнул Лукашенко.

По информации агентства, около 5 утра 24 февраля состоялся телефонный разговор Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Российский коллега проинформировал президента Белоруссии о ситуации, сложившейся на границе Украины и Донбасса.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.