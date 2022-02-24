Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ не готовили войну против Украины

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ не готовили какую-то войну против Украины, сообщает «БелТА».

«Подчеркиваю, что он (президент РФ Владимир Путин — Прим.ред.) мне сказал: «Может быть, они [власти Украины] поймут, что надо сесть за стол переговоров и принять решения о мире. Не должны братские народы воевать». Вот о чем мы договорились. А не то, что мы там готовили какую-то против Украины войну. Еще раз подчеркиваю: для того, чтобы, как он сказал, украинцы, руководство и политики Украины еще раз сделали выводы и поняли, что надо решать за столом переговоров эти вопросы», — сказал лидер Белоруссии.

По информации агентства, в районе 5 утра 24 февраля был телефонный разговор Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Российский коллега проинформировал президента Белоруссии о ситуации, сложившейся на границе Украины и Донбасса.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.