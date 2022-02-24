В Китае отказались называть события на Украине «вторжением»

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ходе брифинга отказалась называть события на Украине «вторжением», сообщает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос одного из журналистов, Хуа Чуньин заявила, что события на Украине являются «следствием множества факторов», в том числе — исторических.

Прямой ответ официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства давать отказалась.

Ранее в ДНР заявили, что украинские военные просят открыть гуманитарные коридоры.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина вводит военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.