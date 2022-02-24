Макрон заявил, что Франция действует с партнерами, чтобы остановить войну на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж действует со своими партнерами, чтобы остановить войну на Украине. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Франция солидарна с Украиной. Она поддерживает украинцев и работает со своими партнерами и союзниками, чтобы положить конец войне», — написал французский лидер.

Он также решительно осудил военную операцию России в Донбассе и призвал Москву немедленно «прекратить военные действия»

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ осудили действия России на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.