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Путин назвал тщетными попытки России договориться с НАТО о нерасширении

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«Россия 24»

Президент России Владимир Путин назвал тщетными попытки России договориться с НАТО о нерасширении альянса на восток. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства заявил, что после распада Советского союза, когда Россия была готова сотрудничать с США и другими странами Запада в условиях одностороннего разоружения, российское государство «попытались дожать, добить и разрушить окончательно» в 1990-е годы, начале 2000-х годов.

Российский лидер напомнил о том, как западные страны поддерживали сепаратистов, находящихся на российской территории.

«Каких жертв, каких потерь нам тогда все это стоило, через какие испытания пришлось пройти, прежде чем окончательно сломали хребет терроризму на Кавказе. Мы помним это и никогда не забудем», — сказал Путин.

Он также отметил, что Запад пытался навязать россиян псевдоценности, приводящие к деградации и вырождению, но им это не удалось.

Несмотря на все это, Россия в очередной раз попыталась договориться с НАТО о нерасширении.

«Все тщетно», — подчеркнул президент РФ.

Ранее сообщалось, что США перебросят самолеты и военных на восточный фланг НАТО.

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