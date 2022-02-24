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#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
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Небензя: события на Украине нельзя называть войной, это специальная военная операция

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РИА «Новости»

Постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине заявил, что события на Украине нельзя называть войной, это специальная военная операция. Об этом сообщается на сайте организации.

«Не называйте это войной. Это называется «Специальная военная операция на Донбассе», — подчеркнул постпред РФ.

Он возложил ответственность за происходящие на Украине на действие самой Украины.

«Хотел бы вновь повторить, что корень сегодняшнего кризиса вокруг Украины — в действиях самой Украины, занимавшейся многолетнем саботажем своих прямых обязательств по Минскому комплексу мер», — заявил Небензя.

Ранее Небензя предупредил украинские власти, что после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик Россия начнет следить за режимом прекращения огня в Донбассе.

Он призвал Киев воздержаться от «военных авантюр», так как это может ему «дорого обойтись».

До этого президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны обеспечить поддержание мира на территории ДНР и ЛНР.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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