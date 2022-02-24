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#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
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Норвегия осудила решение начать военную операцию в Донбассе

Постпред Норвегии при ООН Йуул: страна осуждает решение Путина начать военную операцию в Донбассе

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Постоянный представитель Норвегии при Организации объединенных наций (ООН) во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине заявила, что Норвегия осуждает решение президента РФ Владимира Путина объявить о специальной военной операции в Донбассе. Об этом сообщается на сайте организации.

«Норвегия осуждает серьезным образом решение президента Путина послать российские войска в Донецкий и Луганский районы, а также последнее объявление о специальной военной операции. Эти решения не оправданы, не были спровоцированы и являются безответственными», — заявила Йуул.

Она также призвала Россию отменить эти решения и немедленно и полностью вывести войска с территории Украины.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и Украины рано утром 24 февраля по поводу ситуации на Украине.

«Нам не оставили возможности защитить Россию, кроме той, что используем сегодня... Мной принято решение о проведении специальной военной операции», — сказал Путин, уточнив, что цель данной операции – защита людей.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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