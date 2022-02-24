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#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
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Байден: народ Украины подвергся неоправданной атаке российских сил

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что народ Украины подвергся неспровоцированной и неоправданной атаке российских сил. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Молитвы всего мира сегодня с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу», — говорится в заявлении Байдена.

Он подчеркнул, что будет наблюдать за ситуацией, а на следующий день встретится с коллегами и G7. После этого, Байден отметил, что планирует обратиться к американцам, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые США, союзники и партнеры предпримут по отношению к России за «ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности».

Ранее президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и Украины рано утром 24 февраля по поводу ситуации на Украине.

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Военная операция в Донбассе
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