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#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
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Путин: в планы России не входит оккупация украинских территорий

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам РФ заявил, что в планы страны не входит оккупация украинских территорий. Видеозапись обращения транслировалась на YouTube-канале «Россия 24».

Президент также добавил, что действия России связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники».

По словам Путина, Россия считает важным, чтобы правом самоопределения могли воспользоваться все народы Украины.

Ранее Путин, комментируя решение о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик, заявил, что добро предполагает возможность себя защищать.

На вопрос журналиста о том, как в современном мире можно решать вопросы силой, но в то же время оставаться на стороне добра, президент ответил: «А почему Вы думаете, что добро должно быть бессильным всегда? Я так не считаю, я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецких и Луганских народных республик. После этого, санкции в отношении России ввели США, Великобритания, Евросоюз, Австралия, Канада.

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Военная операция в Донбассе
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