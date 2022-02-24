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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Блинкен дал самый скорый прогноз «вторжения» России на Украину

Блинкен: в течение пары часов войска РФ начнут «что-то похожее на полномасштабное вторжение» на Украину

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, — возможно, уже до утра 24 февраля российские войска начнут «что-то похожее на полномасштабное вторжение» в Украину. Об этом дипломат завил в интервью на телеканале NBC.

«К сожалению, Россия расположила свои силы в крайней точке боевой готовности... Кажется, все готово для того, чтобы Россия могла вступить в бой», — ответил Блинкен на вопрос, есть ли основания опасаться вторжения РФ в Украину этой ночью.

При этом он выразил мнение, что «еще есть возможность избежать крупномасштабной агрессии».

Ранее Блинкен рассказал, что отменил запланированную на четверг встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым из-за «продвижения России на восток Украины».

Накануне в Пентагоне заявили, что Россия «снова готова напасть» на Украину. Американское оборонное ведомство также считает, что российские войска прибывают на подконтрольную ДНР и ЛНР территорию, но не выходят за пределы ее границ.

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