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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Киев требует гарантий от России и других сторон Будапештского меморандума

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Украина требует, чтобы гарантии безопасности ей предоставили Россия, а также другие государства, подписавшие Будапештский меморандум. Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства обратился к России: «Вы требуете гарантии безопасности от НАТО. И мы требуем. От вас, от России, и от всех гарантов Будапештского меморандума».

Зеленский полагает, что безопасность Украины связана с безопасностью ее соседей. По его мнению, «поэтому сегодня надо говорить о безопасности всей Европы».

Президент также добавил, что Украина не хочет войны и готова к переговорам. По его словам, Украина на данный момент находится вне любых оборонных альянсов, но в случае нападения будет защищаться.

Ранее Зеленский заявил после встречи с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой о невозможности предугадать действия России и признанных ей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Он также призвал пересмотреть глобальную архитектуру безопасности, отметив, что подписанный в 1994 году Будапештский меморандум, которым Россия, Великобритания и США гарантировали безопасность и территориальную целостность Украины в обмен на отказ Украины от ядерного оружия, не работает.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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