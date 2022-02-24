Франция продолжит экономическую поддержку Украины

В Елисейском дворце заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал продолжать экономическую поддержку Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Президенты обговорили поддержку, которую Франция уже оказала и продолжит в дальнейшем оказывать Украине в экономическом и финансовом плане, а также поставки военного снаряжения. Помощь, которую Евросоюз может оказать Украине, также будет в повестке дня внеочередного саммита ЕС, который состоится 24 февраля», — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

В обращении подчеркивается, что Макрон в рамках разговора с Зеленским подтвердил свою поддержку Украине и приверженность суверенитету и территориальной целостности страны, а также отметил хладнокровие украинского президента в сложившейся ситуации.

Ранее Зеленский сообщил, что поблагодарил Макрона за решение о предоставлении оборонных средств и обратился к Франции за финансовой поддержкой Украины.