Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Экс-вратарь «Спартака» уверен, что сборная Польша обыграет Россию... 02:51
Киев требует гарантий от России и других сторон Будапештского меморандума 02:47
Губерниев назвал Монсона героем после поражения от Емельяненко 02:39
Франция продолжит экономическую поддержку Украины 02:33
Владимир Зеленский заявил, что украинцы и русские не враги 02:27
«Я под санкциями с 2014 года, куда больше?»: Журова о внесении... 02:23
Зеленский: Украина не представляет и не будет представлять угрозу для России 02:22
Аэропорт Харькова будет открыт только после разрешения от Минобороны Украины 02:03
В США заявили о сохранении угрозы полномасштабной атаки РФ на Украину 01:58
Емельяненко победил Монсона в бою на голых кулаках 01:58

Зеленский заявил, что инициировал разговор с Путиным, но не добился ответа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициировал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, но не получил ответа. Об этом украинский лидер заявил в своем обращении, опубликованном в официальном Telegram-канале.

«Сегодня [23 февраля] инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат — тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе», — заявил Зеленский.

В своем обращении он призвал россиян повлиять на российских властей, чтоб «не допустить войны».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил Киев, что после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик Россия начнет следить за режимом прекращения огня в Донбассе.

До этого Зеленский заявил о невозможности предугадать действия России, добавив, что украинская армия «готова ко всему».

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть