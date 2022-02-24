Зеленский заявил, что инициировал разговор с Путиным, но не добился ответа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициировал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, но не получил ответа. Об этом украинский лидер заявил в своем обращении, опубликованном в официальном Telegram-канале.

«Сегодня [23 февраля] инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат — тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе», — заявил Зеленский.

В своем обращении он призвал россиян повлиять на российских властей, чтоб «не допустить войны».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил Киев, что после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик Россия начнет следить за режимом прекращения огня в Донбассе.

До этого Зеленский заявил о невозможности предугадать действия России, добавив, что украинская армия «готова ко всему».