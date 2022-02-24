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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В США заявили о сохранении угрозы полномасштабной атаки РФ на Украину

Вице-президент США Харрис: угроза полномасштабной атаки на Украину остается

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Carlos Barria/Reuters

Вице-президент США Камала Харрис утверждает, что угроза полномасштабного нападения России на Украину сохраняется. Об этом сообщает ТАСС.

«Угроза полномасштабной атаки на Украину остается. И поэтому мы будем сохранять бдительность, следить за происходящим там, находиться в тесной координации со своими союзниками и партнерами в мире», — рассказала Харрис.

Ранее вице-президент США на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пригрозила России санкциями в случае нападения на Украину.

По ее словам, США в случае агрессивных действий РФ, обязуется обеспечить России серьезные последствия с точки зрения санкций.

При этом Харрис добавила, что США «по-прежнему открыты для дипломатии» и стремятся к диалогу с Россией. По оценкам США, Россия сосредоточила на границе с Украиной до 190 тыс. военнослужащих.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин призвал своего российского коллегу Сергея Шойгу отвести войска от границы с Украиной. При этом он заявил, что нет доказательств возвращения воинских подразделений в места постоянной дислокации, о котором накануне объявило Минобороны России.

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