В Киеве рассказали, что РФ закрыла КПП в Крыму для украинцев

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что власти в Крыму прекратили пропуск людей с полуострова на Украину и обратно. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Беспрепятственно могут попасть домой только жители полуострова с российскими паспортами. Выезд с полуострова заблокирован», — написала Денисова.

Она подчеркнула, что российские силовики объясняют ситуацию тем, что якобы украинские власти прекратили работу контрольного пункта въезда и выезда в одностороннем порядке.

Омбудсмен добавила, что украинские пограничники и КПВВ со стороны материковой Украины в текущий момент работают в штатном режиме.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство планирует найти техническое решение, которое позволит обеспечить коммуникацию людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, со всеми органами украинской власти.

Он отметил, что представителям министерства цифровой трансформации поручили создать проект, задача которого состоит в разработке и обустройстве инфраструктуры на КПП въезда-выезда.