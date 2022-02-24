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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Финляндии заявили о готовности вступить в НАТО

Премьер Финляндии Марин: страна готова вступить в НАТО, если встанет вопрос о нацбезопасности

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Global Look Press

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила на заседании парламента, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если встанет вопрос о ее национальной безопасности. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация YLE.

По ее словам, в текущий момент угроза большой войны реальнее, чем когда-либо за долгие годы. Марин подчеркнула, что действия России будут иметь долгосрочные последствия на двусторонние отношения между РФ и Финляндией.

«Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности», — подчеркнула Марин.

Ранее президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что не видит причин для пересмотра политики неучастия в НАТО, но признал, что дискуссия об этом идет.

По мнению Нийнисте, Финляндия их продолжит, а в зависимости от дальнейшей ситуации на Украине, это может стать значительно более вероятным.

Накануне глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна сохраняет за собой возможность вступить в НАТО.

По его словам, в основе доклада правительства Финляндии о внешней политике и политике безопасности лежит обеспечение пространства для маневра и возможностей выбора.

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