Зеленский обратился к Франции за макрофинансовой помощью

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за решение о предоставлении оборонных средств и обратился к Франции, председательствующей в Совете Евросоюза, за макрофинансовой помощью. Об этом он написал в Twitter.

«В продолжение диалога с Эммануэлем Макроном. Поблагодарил за принятое решение о предоставлении Украине индивидуальных оборонных средств и систем разминирования. Обратился к Франции как к стране, председательствующей в Совете ЕС, за макрофинансовой поддержкой. Ценю Францию за то, что остается с Украиной в такие сложные времена», — написал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил после встречи с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой о невозможности предугадать действия России и признанных ей Донецкой и Луганской народных республик.

Он также призвал пересмотреть глобальную архитектуру безопасности, отметив, что подписанный в 1994 году Будапештский меморандум, которым Россия, Великобритания и США гарантировали безопасность и территориальную целостность Украины в обмен на отказ Украины от ядерного оружия, не работает.