Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать Youtube-канал главы ДНР

Роскомнадзор на своем сайте опубликовал информацию о том, что ведомство обратилось к Google снять блокировку с YouTube-канала «Денис Пушилин», который принадлежит главе Донецкой Народной Республики (ДНР). Руководству компании Google LLC Роскомнадзор указал, что действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

«В связи с регулярными фактами блокировок со стороны западных интернет-сервисов Роскомнадзор призывает пользователей создавать аккаунты на российских ресурсах и использовать российские социальные сети», — также говорится в сообщении ведомства.

12 февраля YouTube заблокировал аккаунт главы ДНР Пушилина. При попытке открыть страницу по старому адресу отображается надпись «этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества». До момента блокировки на аккаунт Пушилина было подписано более 3 тыс. человек.

Ранее Facebook заблокировал страницу администрации донецкой Горловки. Причиной стали публикации о начале эвакуации жителей города в Россию.

Также TikTok блокировал аккаунт РИА «Новости», удалив видео обращения Пушилина. На момент удаления видеоролик посмотрело более 1,2 млн пользователей.