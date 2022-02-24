Названа ошибка Запада в отношении Путина

О промахе Запада в отношении президента России Владимира Путина заявил обозреватель американского издания The National Interest Дов Закхейм. В США и Европе главу российского государства считали тактиком, а не стратегом, указал колумнист и добавил: «Как же они ошибались».

Путин беспрецедентно усилил позиции Москвы в Восточном Средиземноморье, получив военно-морскую базу в сирийском Тартусе и аэропорт в Хмеймиме, напомнил автор материала. Он также добавил, что Москва поддерживает хорошие отношения как с Израилем, так и с Египтом, дружит с Грецией.

Закхейм считает, что теперь глава российского государства укрепил влияние в Европе: признал Абхазию, Южную Осетию, Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР). По прогнозам Закхейна, раз Белоруссия также вошла в сферу влияния Москвы, тоже самое произойдет с Украиной.

Закхейм заявил, что США не должны удивляться образованию новых государств. Он напомнил, что Вашингтон так же в 1837 году признал отколовшийся от Мексики Техас. Позднее эта территория стала 28-м штатом США.

Кремль продолжит усиливать свои позиции в Европе, Путину предначертано восстановить величие России, заключил колумнист.

Ранее сообщалось, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес пригрозил России «повторить» события Крымской войны 1853–1856 годов. Российский военный историк Борис Юлин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что

сложившаяся ситуация действительно напоминает время накануне Крымской войны.