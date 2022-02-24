Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Стали известны города, в которых может пройти финал ЛЧ вместо Петербурга 01:17
Белый дом: США не направят войска на Украину воевать с Россией 01:15
Зеленский обратился к Франции за макрофинансовой помощью 01:14
В Белом доме высказались о призывах к эвакуации Зеленского 01:05
Международный аэропорт Харькова закрыли 01:02
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать Youtube-канал главы ДНР 00:50
Чехия планирует ужесточить выдачу виз россиянам 00:50
Белый дом не рассматривает возможность проведения встречи Путина и Байдена на данном... 00:46
Теннисный турнир АТР перенесли из России 00:45
Россиянам рассказали, сколько может длиться постковидный синдром 00:36

Названа ошибка Запада в отношении Путина

Обозреватель NI Закхейм назвал ошибку Запада в отношении Путина

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

О промахе Запада в отношении президента России Владимира Путина заявил обозреватель американского издания The National Interest Дов Закхейм. В США и Европе главу российского государства считали тактиком, а не стратегом, указал колумнист и добавил: «Как же они ошибались».

Путин беспрецедентно усилил позиции Москвы в Восточном Средиземноморье, получив военно-морскую базу в сирийском Тартусе и аэропорт в Хмеймиме, напомнил автор материала. Он также добавил, что Москва поддерживает хорошие отношения как с Израилем, так и с Египтом, дружит с Грецией.

Закхейм считает, что теперь глава российского государства укрепил влияние в Европе: признал Абхазию, Южную Осетию, Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР). По прогнозам Закхейна, раз Белоруссия также вошла в сферу влияния Москвы, тоже самое произойдет с Украиной.

Закхейм заявил, что США не должны удивляться образованию новых государств. Он напомнил, что Вашингтон так же в 1837 году признал отколовшийся от Мексики Техас. Позднее эта территория стала 28-м штатом США.
Кремль продолжит усиливать свои позиции в Европе, Путину предначертано восстановить величие России, заключил колумнист.

Ранее сообщалось, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес пригрозил России «повторить» события Крымской войны 1853–1856 годов. Российский военный историк Борис Юлин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что
сложившаяся ситуация действительно напоминает время накануне Крымской войны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть