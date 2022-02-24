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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Пентагоне заявили, что Россия «снова готова напасть» на Украину

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Andrew Harnik/AP

По мнению Вашингтона, по-прежнему «есть признаки» того, что Россия может напасть на Украину. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«У нас есть все признаки того, что [Владимир Путин] снова готов напасть на Украину. В этот раз это может произойти со значительной военной силой. Я имею ввиду, что мы говорим о более 150 тыс. войск, выстроенных вдоль границы», — утверждал он.

Он добавил, что Вашингтон не видит никаких признаков деэскалации ситуации со стороны Москвы.

Пентагон также считает, что российские войска прибывают на подконтрольную ДНР и ЛНР территорию, но не выходят за пределы ее границ. При этом в американском оборонном ведомстве «не могут подтвердить с какой-либо значительной точностью численность войск, их состав и возможности».

Ранее президент США Джо Байден заявил о вводе новых антироссийских санкций против России и будет ужесточать их в зависимости от ситуации на Украине, которые, в частности, коснутся российского государственного долга — Вашингтон также закрыл для Москвы свои финансовые рынки.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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