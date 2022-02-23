В Госдуме прокомментировали слова Дуды о запрете въезда россиян в Польшу

Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что президенту Польши Анджею Дуде стоит пояснить, для кого именно будет запрещен въезд в Польшу. Об этом он сообщил РИА «Новости».

Следует уточнить, идет и речь обо всех гражданах России или только о депутатах, отметил он.

«Если речь идет о депутатах, мы, повторюсь, не можем ни при каких обстоятельствах ставить знак равенства между жертвами в ЛНР и ДНР и поездками в Европу. Мы свое решение по признанию республик приняли абсолютно осознанно», — заявил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о возможности блокады путешествий для россиян в случае обострения ситуации на востоке Украины.

В ходе пресс-конференции с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой Дуда напомнил, что Польша граничит с Калининградской областью.

При этом ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не будет вводить свои отдельные санкции против России, так как экономика страны не выдержит последствий.