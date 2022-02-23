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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Госдеп: дипломаты США будут работать на Украине, а ночевать в Польше

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские дипломаты в рамках правил безопасности днем будут работать во Львове, а на ночь уезжать в Польшу. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«У нас есть все основания полагать, что они продолжат делать это до тех пор, пока ситуация в сфере безопасности позволяет», — сказал он.

Ранее во всех дипломатических представительствах России на Украине началась эвакуация персонала.

Днем ранее в МИД РФ заявили, что Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства и генеральных консульств с Украины для их защиты и безопасности. В ведомстве напомнили, что с 2014 года посольство и генконсульства России в Киеве, Одессе, Львове и Харькове многократно подвергались нападениям.

Также сообщалось, что США распорядились вывезти оставшихся американских дипломатов из Украины. До этого посольства из Киева перенесли Австралия, Великобритания, Канада и США.

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