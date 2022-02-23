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Бранденбургские ворота подсветили в цвета украинского флага

Берлин выразил солидарность с Украиной, подсветив Бранденбургские ворота желтым и голубым

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Michele Tantussi/Reuters

Администрация Берлина подсветила Бранденбургские ворота — одну из главных достопримечательностей немецкой столицы — в цвета украинского флага в знак солидарности с гражданами Украины и России, которые выступают за мир между странами. Об этом сообщает Радио Берлина и Бранденбурга со ссылкой на берлинского бургомистра Франциску Гиффай.

«Мы демонстрируем нашу солидарность с людьми на Украине, многими берлинцами с украинскими корнями, а также со многими русскими, которые хотят мира в России и Украине». Все они хотят только прекращения эскалации и мирного разрешения этого угрожающего конфликта», — сказала берлинский бургомистр Франциска Гиффай.

Акция началась в 18.45 по местному времени (16:45 по Москве) и продлится до полуночи.

Журналисты отмечают, что к акции присоединятся Париж и Лондон. В столице Франции желто-голубой станет городская ратуша, какое здание подсветит лондонская мэрия, пока неизвестно.

Ранее в цвета украинского флага подсветили правительственные здания в Лондоне, эстонском Таллине, словацкой Братиславе и грузинском Батуми.

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