СК возбудил дело после инцидента с двумя БМП на российско-украинской границе

Следственный комитет возбудил дело по факту нарушения российской границы двумя украинскими БМП. Об этом сообщается на сайте ведомства сайте ведомства.

Дело возбудили по 317 и 322 статьям УК РФ «посягательство на жизнь военнослужащих» и «незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации».

«Следствием установлено, что 21.02.2022 неустановленные лица из числа представителей Вооруженных сил Украины, следуя с территории Украины на двух единицах военной техники – боевых машинах пехоты, незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации <...> После чего указанная группа была остановлена сотрудниками пограничной службы Российской Федерации <...> и при оказании вооруженного сопротивления уничтожена», — говорится в пресс-релизе.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.

Ранее ФСБ опубликовала кадры с уничтоженными боевыми машинами.