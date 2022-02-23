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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Кулеба предложил разместить на Украине миротворцев ООН

Кулеба: Украина напомнила ООН о предложении разместить миротворцев в стране

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Gleb Garanich/Reuters

Глава МИД Украины заявил, что Киев напомнил ООН о том, что еще в 2015 году запрашивал запуск миротворческой операции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ООН должна рассмотреть полный доступный им инструментарий, который не требует одобрения Совета Безопасности.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко предложил киевским властям инициировать включение в повестку возможного саммита Россия-США вопроса об отправке в Донбасс миротворческого контингента Организации объединенных наций (ООН). По его словам, он намерен передать украинскому президенту Владимиру Зеленскому развернутые предложения относительно американо-российских переговоров.

По мнению Порошенко, встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена оставит Украине надежду на решение вопроса о «российском вторжении» путем дипломатии. Также саммит может помочь украинской стороне лучше подготовиться «к любому сценарию».

До этого генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могла бы отправить миротворцев в Донбасс. По его словам, для отправки миротворцев потребуется согласие Киева.

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