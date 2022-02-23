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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Правительство Украины наделили исключительным правом в связи с признанием ДНР и ЛНР

Украинские депутаты наделили правительство исключительным правом выделять средства на оборону

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РИА «Новости»

Верховная рада утвердила закон, наделяющий правительство Украины исключительным правом направлять бюджетные средства на оборону в связи с обострением отношений с Россией, которая признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает ТАСС.

Как говорится в документе, необходимость предоставления кабмину исключительных прав связана с «увеличением вооруженной агрессии РФ против Украины» и «признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик».

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, выступая с трибуны, что новый закон предполагает «абсолютный приоритет» правительства в распределении бюджета — «это означает, что если надо 100 процентов расходов направить на оборону, значит, так и будет».

За законопроект проголосовали 347 депутатов, исключительное право будет действовать в течение трех месяцев.

Ранее совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о вводе чрезвычайного положения на всей территории страны.

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