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Замглавы ЕК считает ошибкой отсутствие Путина в санкционном списке Евросоюза

Зампред ЕК Вера Юрова: Владимир Путин должен быть первым в списке санкций ЕС против России

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Заместитель председателя Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова считает неправильным исключать из нового списка антироссийских санкций Евросоюза президента России Владимира Путина, передает ее слова газета Hospodarske Noviny.

«Владимир Путин должен быть первым в списке (санкций ЕС против России — прим. ред.)», — завила Юрова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. На Западе эти действия расценили как нарушение международного права и ряд стран ввели в отношении РФ санкции.

Лондон вводит санкции против пяти российских банков и бизнесменов — братьев Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о первом раунде экономических санкций в отношении России. Также о введении новых санкций заявил президент США Джо Байден.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил о введении санкций против 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание ДНР и ЛНР, и еще 27 физлиц и юрлиц.

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Санкции против России
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