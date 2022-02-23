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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Президент Сербии «заткнул» украинского посла

Сербский президент Вучич «поставил на место» посла Украины в Белграде

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Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что военный нейтралитет его страны является постоянной политикой и Белград не поддержит какую-либо сторону в ситуации с Россией и Украиной. Об этом сообщает CGTN.

Сербский глава отреагировал на высказывания посла Украины Александра Александровича, предложившего Сербии осудить решение РФ о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В ответ на предложение дипломата Вучич сказал, что не стоит навязывать свою точку зрения на геополитические процессы.

По его словам, Белград никому ничего не должен, и Сербия не будет лишать себя возможности дружить с разными государствами.

«Я не думаю, что мы должны быть лакеями какой-либо стороны», — подчеркнул Вучич.

Как считает Вучич, для начала Украина должна осудить действия НАТО в Югославии в 1999 году.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. На Западе действия России расценили как нарушение международного права.

Также бывший президент США Дональд Трамп оценил признание Россией независимости ЛНР и ДНР.

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