Российский посол в Германии призвал власти страны к прагматизму

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Россия надеется на то, что решение по «Северному потоку — 2» — временное, а германские власти придут к прагматичному подходу, сообщает РИА «Новости».

«Мы с сожалением восприняли заявление о том, что (немецкие власти) собираются приостановить сертификацию. Всегда до этого правительство ФРГ заявляло, что «Северный поток» является коммерческим, сугубо экономическим проектом, который никоим образом не связан с политическими событиями», — заявил Нечаев.

По его словам, германские власти решили отказаться от этой позиции из-за сильнейшего давления со стороны Соединенных Штатов. Нечаев отметил, что запуск «Северного потока — 2» будет означать обеспечение энергетической безопасности Европы.

«От этого выигрывает и население Германии и Европы, и экономика, которая требует ресурсов. Очень хотелось бы надеяться, что это заявление является временной мерой и что рассудительность и прагматизм в конечном итоге восторжествует», — заявил Нечаев.

Ранее во Франции рассказали, когда будут сняты ограничения с «Северного потока — 2».