Киев ввел дополнительные ограничения на пограничных с Россией и Белоруссией участках

МВД Украины сообщило в Facebook, что на границах страны вводятся дополнительные ограничения.

«В районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины, а также примыкающих к морскому побережью, вводятся дополнительные временные режимные ограничения», — отметили в ведомстве.

В частности запрещается пребывание около приграничной зоны в ночное время суток, движение плавсредств из «пунктов базирования» и автотранспорта (исключая военный, агротехнический или принадлежащий силовым структурам) по тем дорогам к границе страны, которые не отмечены в реестре автомобильных путей.

Ограничения касаются также иностранцев. Им нельзя присутствовать в пограничной полосе, использовать радиостанции, организовывать фото- и видеосъемку как местности, так и личного состава погранслужбы Украины. Также запрещаются передвижения по берегу или льду пограничных водоемов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о начале призыва на военную службу резервистов от 18 до 60 лет.