Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Свищев — о санкциях в адрес ЦСКА: Минфин США бьет по своим же 14:40
В Молдавии заявили, что в конфликте на Донбассе виноваты «внешние... 14:39
Эрдоган назвал примерное время проведения переговоров с Путиным 14:38
Эрдоган заявил, что Турция не откажется от России из-за Украины 14:38
В Британии умер рок-музыкант Гэри Брукер 14:36
Россия проводит эвакуацию персонала во всех диппредставительствах на Украине 14:36
В Китае оценили идею ввести санкции против России из-за Украины 14:25
Офицер НАТО оценил антироссийские санкции со стороны Запада 14:25
Вадим Самойлов выпустил клип, где спел о Донбассе 14:21
Немецкого теннисиста дисквалифицировали за агрессивное поведение на турнире 14:20

Киев ввел дополнительные ограничения на пограничных с Россией и Белоруссией участках

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

МВД Украины сообщило в Facebook, что на границах страны вводятся дополнительные ограничения.

«В районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины, а также примыкающих к морскому побережью, вводятся дополнительные временные режимные ограничения», — отметили в ведомстве.

В частности запрещается пребывание около приграничной зоны в ночное время суток, движение плавсредств из «пунктов базирования» и автотранспорта (исключая военный, агротехнический или принадлежащий силовым структурам) по тем дорогам к границе страны, которые не отмечены в реестре автомобильных путей.

Ограничения касаются также иностранцев. Им нельзя присутствовать в пограничной полосе, использовать радиостанции, организовывать фото- и видеосъемку как местности, так и личного состава погранслужбы Украины. Также запрещаются передвижения по берегу или льду пограничных водоемов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о начале призыва на военную службу резервистов от 18 до 60 лет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть