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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Во Франции анонсировали более жесткие санкции ЕС против экономики РФ

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Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил в эфире телеканала BFM, что он и его коллеги из стран ЕС прорабатывают возможность ужесточения санкций против России.

«Европейские министры финансов в настоящий момент работают над пакетом более жестких санкций в отношении российской экономики», — сказал он.

Он добавил, что главы минфинов стран ЕС проведут дополнительные совещания по этому вопросу 25 и 26 февраля.

Ранее государственный секретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что разрешить ситуацию на Украине военным путем невозможно. По его словам, пока не наблюдается признаков полномасштабного вторжения на территорию страны.

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