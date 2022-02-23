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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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МИД Украины рекомендует гражданам покинуть Россию

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Olena Khudiakova/Global Look Press

МИД Украины выпустил рекомендацию гражданам, в которой рекомендовано отказаться от планов на посещение России, а тем украинским гражданам, которые находятся в России в данный момент, — немедленно покинуть ее, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию», — указано в сообщении.

Согласно рекомендации, отказ от покидания территории России «значительно усложнит» консульскую и дипломатическую помощь украинским гражданам.

Ранее власти Украины сообщили о готовности при необходимости стереть данные на серверах.

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