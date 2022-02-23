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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Белом доме оценили вероятность встречи Байдена и Путина

Псаки: не время вести переговоры Байдена и Путина, когда происходит «вторжение в суверенную страну»

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Brendan McDermid/Reuters

Официальный представитель администрации США Джен Псаки заявила во время брифинга, что в настоящее время не запланирована встреча американского президента Джозефа Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.

«Конечно, (дипломатические контакты) возможны. И — как мы уже говорили, я думаю, в течение последних нескольких дней — он (Байден) всегда будет открыт для того, чтобы вести переговоры на уровне глав государств, но сейчас не время это делать, пока — как мы уже говорили — когда президент Путин контролирует вторжение в суверенную страну», — пояснила представитель Белого дома.

Она подчеркнула, что США остаются открытыми для переговоров и будут продолжать оставаться таковыми, «если и когда Россия пойдет на деэскалацию».

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что возможность не допустить «трагической войны» еще остается и США продолжают работать над предотвращением эскалации конфликта на Украине.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Также были подписаны договоры о сотрудничестве и взаимопомощи России и республик.

Впоследствии ряд западных стран объявил о введении санкций в адрес России.

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