В Германии назвали самоубийством введение санкций против «Северного потока — 2»

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что введение Германией и другими странами ЕС санкций против «Северного потока — 2» является самоубийством, сообщает издание «Экономика Сегодня».

По его словам, сейчас в Европе никто не обсуждает, как вернуть диалог с Россией — кроме того, позиция России по вопросам Донбасса отметается.

«Смысл – в первую очередь наказать Россию и показать, что она не имеет права против Запада так выступать. Последствия никто не обдумывает. О том, что Россия может ввести контрсанкции, вообще нет речи», — считает Рар.

Он заявил, что истерия из-за признания Россией независимости ДНР и ЛНР сойдет на нет через несколько дней, и европейские политики вернутся к пониманию необходимости диалога с Россией. Однако санкции, по мнению Рара, все равно будут введены, несмотря на то, что санкции могут навредить и Евросоюзу.

«Не думаю, что Россию отключат от SWIFT. Будут санкции, касающиеся каких-то продуктов, которые не будут поставлять в Россию. Но РФ же ответит своими санкциями», — пояснил Рар.

В условиях энергетического кризиса, дефицит газа «охладит» истерику европейских политиков, считает Рар.

Ранее член комитета бундестага по международной политике Штеффен Котре заявил, что правительство ФРГ искало предлог для остановки «Северного потока — 2».