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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Европарламенте раскритиковали действия Великобритании и США на Украине

Евродепутат Жювен: США и Британия через конфликт на Украине хотят подчинить Евросоюз

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AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Европарламентарий из Франции, член комитета Европейского парламента по безопасности и обороне Эрве Жювен заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания через конфликт на Украине хотят подчинить Европейский союз, сообщает ТАСС.

«Настоящий вызов — это не Украина. Для США и Великобритании главный вызов — это подчинение Евросоюза и разрушение любой воли к независимости со стороны ЕС. Я думаю, что британцы пытаются использовать замечательную возможность отомстить Евросоюзу, поскольку они никогда не поддерживали условия, на которых им пришлось выйти из содружества», — считает Жювен.

США, по мнению евродепутата, выступают в роли разжигателя конфликта и выгодоприобретателя — исключив поставки российского газа, Соединенные Штаты хотят зайти на рынок ЕС со своим, менее экологичным и более дорогим. При этом поставки вооружения Украине из США, Великобритании и стран ЕС не смогли остановить конфликт, а разожгли его еще сильнее.

«Особенно это касается некоторых добровольческих отрядов, использующих стилизованную под нацистскую символику. Я просто потрясен, как демократические государства могут вооружать нацистов, и искренне не понимаю, как массовые поставки вооружений могут способствовать мирному урегулированию», — заявил Жювен.

Ранее крупнейшая фракция Европарламента призвала «исключить Россию из европейской экономики».

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