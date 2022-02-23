В Верховной раде заявили о возможном разделе Украины Венгрией, Польшей и Россией

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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Нардеп Илья Кива: соседние страны могут предъявить Украине территориальные претензии

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Олег Федонюк/facebook.com

Народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Илья Кива в своем Telegram-канале заявил, что соседние страны — Венгрия, Польша и Россия — могут предъявить Украине территориальные претензии и попытаться провести раздел страны.

«Теперь ждем, когда Венгрия, Польша и Румыния предъявят свои права на территорию, которая была получена Украиной во время «ненавистного, оккупационного коммунистического режима». С таким «клоуном» грех этого не сделать и спешить нужно, ему недолго осталось», — заявил Кива.

Под «клоуном» он имеет в виду президента Украины Владимира Зеленского, который ранее был комиком и актером.

«Тернопольская, Черновецкая, Волынская, Львовская область давно к этому подготовились, получив второе гражданство, и с нетерпением ждут своей «аннексии»», — считает Кива.

Ранее нардеп Илья Кива заявил, что после Донбасса президент Владимир Зеленский может потерять всю Украину.

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