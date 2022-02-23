Зеленский предложил бизнесменам инвестировать в фонд помощи армии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал встречи с представителями украинского бизнеса, в ходе которых планирует рассмотреть создание инвестиционного фонда помощи армии, сообщается на сайте Офиса президента.

«Было бы очень хорошо, чтобы украинский бизнес активно приобщался к помощи нашей армии, нашим защитникам, оборонному сектору Украины», – подчеркнул Зеленский.

Также президент Украины выступил с инициативой формирования Оборонной коалиции в парламенте. Он призвал представителей парламентских фракций обеспечить оперативное принятие со стороны Верховной рады решений, связанных с укреплением обороноспособности Украины, в частности внесение изменений в госбюджет по увеличению финансирования сектора нацбезопасности.

Ранее Зеленский заявил, что украинская армия не слабее, а «как минимум» на одном уровне с НАТО.