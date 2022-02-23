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В ДНР назвали терактом взрыв у телецентра в Донецке

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Народная милиция ДНР

Власти ДНР назвали терактом взрыв у телецентра в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости.

На территории телецентра сработало взрывное устройств.

Исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безсонов уточнил, что около в 0.50 произошел взрыв. По его данным, взрывное устройство было, скорее всего, самодельное, без поражающих элементов.

Но можщности взрывчатки хватило, чтобы на месте взрыва осталась воронка.

«Я допускаю, что это как предупреждение журналистам, что могут быть последующий террористические акты, направленные против журналистов», — заключил Безсонов.

Сообщается, что в здании находился генеральный директор телецентра и журналисты.

Ранее сообщалось, что неизвестные совершили попытку покушения на бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова, сообщили в Министерстве госбезопасности республики. В результате двух взрывов минно-взрывную травму получил местный житель, сам Кононов не пострадал. Только за последнюю неделю в Донбассе организовано не менее шести покушений.

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