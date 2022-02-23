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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Посольство США на Украине опубликовало мем с историей Киева и Москвы

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Gleb Garanich/Reuters

Посольство США на Украине опубликовало на своей странице в Facebook мем про Москву.

На коллаже представили развитие Украины в 996-1108 годах, а на изображениях Москвы в тех же периоды изобразили лесную чащу.

В комментариях одни пользователи стали восхвалять США и благодарить их за поддержку, а также заявили, что Украина «принадлежит к европейской семье народов». Другие же предложили доработать коллаж, изобразив Манхэттен и США в те же годы, чтобы «сравнение было честным», и исправить название посольства, так как оно уже находится не в Киеве, а «на полпути из Львова в Польшу».

14 февраля основной штат посольства США на Украине переехал из Киева во Львов, а затем американские дипломаты уехали в Польшу.

США начали эвакуировать своих дипломатов из Киева из соображений безопасности «в преддверии опасного российского вторжения» на Украину. Немецкое издание Bild сообщало, что в американском посольстве в Киеве на фоне сообщений об эвакуации дипломатов начали жечь документы и уничтожать секретное оборудование.

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