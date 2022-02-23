Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Путин прокомментировал решение по ДНР и ЛНР словами о силе добра 02:28
Тихонов: если Вяльбе возглавит биатлон вместо лыжных гонок, мы развалим и то, и другое 02:20
Американский школьник взял пистолет на уроки «для стрельбы в зомби» 02:17
Температура в Москве и области достигла максимума с начала года 02:11
Блинкен отказался комментировать возможную дальнейшую судьбу нормандского формата 02:10
Спонсор ЦСКА отреагировал на введение против него санкций со стороны США 02:02
В Сербии заявили, что НАТО хочет задушить Россию 01:51
Генсек ООН не считает происходящее в Донбассе геноцидом 01:50
Экс-игрок сборной Украины о россиянах: мы никогда не были братскими народами 01:44
Канада вводит экономические санкции против России из-за ДНР и ЛНР 01:38

Кулеба рассказал о двух планах Киева по разрешению кризиса вокруг Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна будет «сражаться за каждый дюйм земли», если дипломатия для разрешения кризиса не сработает. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет РИА Новости.

Кулеба отметил, что у Украины есть «план А» — это использование каждого инструмента дипломатии, «чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию». Так же у Киева имеется «план Б» — сражаться за каждый дюйм земли», добавил глава МИД.

Ситуация обострилась в Донецкой и Луганской народных республиках. Представители ЛНР и ДНР заявляют о множестве обстрелов со стороны ВСУ.

18 февраля на Совете Безопасности ООН по минским соглашениям замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин указал на то, что Москва распространила среди членов СБ ООН материалы Следственного комитета и RT о преступлениях военных Украины в Донбассе, в том числе связанных с применением запрещенных методов ведения войны — «прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное».

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть