Кулеба рассказал о двух планах Киева по разрешению кризиса вокруг Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна будет «сражаться за каждый дюйм земли», если дипломатия для разрешения кризиса не сработает. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет РИА Новости.

Кулеба отметил, что у Украины есть «план А» — это использование каждого инструмента дипломатии, «чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию». Так же у Киева имеется «план Б» — сражаться за каждый дюйм земли», добавил глава МИД.

Ситуация обострилась в Донецкой и Луганской народных республиках. Представители ЛНР и ДНР заявляют о множестве обстрелов со стороны ВСУ.

18 февраля на Совете Безопасности ООН по минским соглашениям замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин указал на то, что Москва распространила среди членов СБ ООН материалы Следственного комитета и RT о преступлениях военных Украины в Донбассе, в том числе связанных с применением запрещенных методов ведения войны — «прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное».