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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Генсек ООН не считает происходящее в Донбассе геноцидом

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Mary Altaffer/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не рассматривает происходящее в Донецкой и Лаганской республиках как геноцид. Об этом сообщает ТАСС.

«Геноцид — это преступление, которое ясно определено, и заявление о котором должно быть сделано в соответствии с международным правом. Я не думаю, что это тот случай», — указал Гутерриш, отвечая на вопрос российских журналистов.

21 февраля президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил о признании ДНР и ЛНР суверенными государствами. Глава России также подписал с республиками договоры о сотрудничестве и взаимопомощи. Объясняя свое решение, Путин сказал, что на юго-востоке Украины продолжаются «ужас и геноцид».

Перед тем как озвучить свое решение, президент России подчеркнул, что США и НАТО оставили без ответа «предложения о равноправном диалоге по принципиальным вопросам», а уровень угроз для России «значительно возрастает».

В этой ситуации российская сторона «имеет полное право принимать ответные меры обеспечения собственной безопасности». «Именно так и будем поступать», – сообщил Путин.

Кроме того, глава российского государства подписал с главами Донецкой народной республики Денисом Пушилиным и Луганской народной республики Леонидом Пасечником договоры «о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи»

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