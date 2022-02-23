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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Блинкен отказался от встречи с Лавровым

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Alex Brandon/AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции, что отказывается от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского представителя, высказывания президента РФ Владимира Путина показывают, что он видит Украину в качестве подчиненного России образования, а не суверенного государства

Встреча Блинкена и Лаврова была запланирована на 24 февраля в Европе.

«В данное время не имеет смысла проводить эту встречу. Я проконсультировался с союзниками и партнерами. Все согласились. И сегодня я направил письмо министру иностранных дел Сергею Лаврову, информируя его об этом», - заключил Блинкен.

Ранее Блинкен во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что возможности для урегулирования кризиса вокруг Украины по-прежнему сохраняются.

Лавров в разговоре с Блинкеном отметил недопустимость агрессивной риторики. Также министр подчеркнул необходимость продолжения совместной работы, о которой ранее условились президенты России и США.

До этого последний раз Лавров и Блинкен общались 12 февраля. Тогда глава МИД РФ заявил госсекретарю, что западная информационная кампания против России может в конечном итоге привести к войне в Донбассе. Кроме того, Лавров указал, что США не согласились выполнить ключевые положения гарантий по безопасности, предложенные Россией.

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