В Кремле отреагировали на выступление Байдена по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на выступление президента США Джо Байдена по поводу ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в Кремле выступление Байдена не смотрели, так как у президента России Владимира Путина в это время проходило рабочее совещание.

Комментируя введение новых санкций против России, Песков заявил, что Россия ответит на новые санкции США после их изучения.

В своем выступлении Байден заявил, что Россия начала вторжение на Украину, когда признала Донецкую и Луганскую народные республики. По его словам, Россия не собирается останавливаться и планирует напасть на Киев, используя авиацию, артиллерию и ракеты.

Байден заявил, что признав территории ЛНР и ДНР в «более широких границах», президент России Владимир Путин создал обоснование для того, чтобы занять еще больше территории силой. «Это начало вторжения России на Украину», — заявил Байден.

Также глава Белого дома заявил, что Вашингтон вводит новые санкции против России и будет ужесточать их в зависимости от ситуации на Украине.